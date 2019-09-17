Экономика и безопасность: посол России в Абхазии рассказал о сотрудничестве двух стран

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказал о политическом и экономическом взаимодействии между Россией и Абхазией.

17 сентября 2019 года исполнилось 11 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Абхазией и Российской Федерацией.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин подчеркнул, что отношений между двумя странами развиваются поступательно. Так, за первое полугодие текущего года оно составило почти 12 миллиардов рублей, что в сравнении с показателями прошлого года больше на 11 %.

"Важно отметить, что в структуре внешней торговли Абхазии по группам стран особое место занимает Российская Федерация как важнейший партнер Абхазии. На долю России в первом полугодии текущего года пришлось 56% от общего объема товарооборота Абхазии", - заметил Двинянин.

Сотрудничество между Абхазией и Россией в области обеспечения безопасности складывается очень хорошо, сказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

"У нас заключена масса соглашений в военной области, буквально недавно министр обороны Абхазии летал в Москву, где подписал дополнительное соглашение о финансировании процесса модернизации Вооруженных сил Абхазии", - отметил посол.

Коснулся посол России в Абхазии и темы Женевских переговоров, в которых он принимал участие с момента создания в 2008 году до его назначения послом в Абхазии в 2018 году.

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