Тужба: не хотим, чтобы ситуация на югоосетинской границе с Грузией "заморозилась"

Обострение отношений между Южной Осетией и Грузией после размещения грузинского блокпоста на границе двух стран будет обсуждаться на предстоящем раунде Женевских переговоров, сообщил радио Sputnik заместитель главы дипломатического ведомства Абхазии Ираклий Тужба.

Накануне во внешнеполитическом ведомстве Абхазии прошла встреча с сопредседателями Женевских дискуссий от ЕС, ООН и ОБСЕ – Тойво Клааром, Джихан Султаноглу и Рудольфом Михалка.

"Мы обратили внимание сопредседателей на то, что ситуация на границе с Южной Осетией обострилась. Абхазская сторона выразила свое мнение, что данная ситуация – провокация властей Грузии. Ситуация там остается сложной, выставлены дополнительные блокпосты, сосредоточены военизированные подразделения. Мы просили сопредседателей Женевских дискуссий обратить серьезное внимание и попытаться как-то воздействовать на грузинскую сторону", - сказал Тужба в интервью радио Sputnik Абхазия.

В данном вопросе есть определенное взаимопонимание со стороны сопредседателей Женевских дискуссий, но серьезные сомнения, что грузинские власти готова пойти на разрешение ситуации на границе с Южной Осетией, отметил Тужба.

"Мы бы не хотели, чтобы эта ситуация получила "замороженный характер". Часто происходит так, что грузинские власти совершают те или иные провокационные акции, пытаются создать новые условия и дальше действовать исходя из этого. Эту ситуацию надо решать как можно быстрее, к чему мы и призвали сопредседателей Женевских дискуссий", - сказал Тужба.

Очередной 49-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечен на 8-9 октября 2019 года.

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