Тужба: не хотим, чтобы ситуация на югоосетинской границе с Грузией "заморозилась"

Накануне во внешнеполитическом ведомстве Абхазии прошла встреча с сопредседателями Женевских дискуссий от ЕС, ООН и ОБСЕ – Тойво Клааром, Джихан Султаноглу и Рудольфом Михалка.
"Мы обратили внимание сопредседателей на то, что ситуация на границе с Южной Осетией обострилась. Абхазская сторона выразила свое мнение, что данная ситуация – провокация властей Грузии. Ситуация там остается сложной, выставлены дополнительные блокпосты, сосредоточены военизированные подразделения. Мы просили сопредседателей Женевских дискуссий обратить серьезное внимание и попытаться как-то воздействовать на грузинскую сторону", - сказал Тужба в интервью радио Sputnik Абхазия.
В данном вопросе есть определенное взаимопонимание со стороны сопредседателей Женевских дискуссий, но серьезные сомнения, что грузинские власти готова пойти на разрешение ситуации на границе с Южной Осетией, отметил Тужба.
"Мы бы не хотели, чтобы эта ситуация получила "замороженный характер". Часто происходит так, что грузинские власти совершают те или иные провокационные акции, пытаются создать новые условия и дальше действовать исходя из этого. Эту ситуацию надо решать как можно быстрее, к чему мы и призвали сопредседателей Женевских дискуссий", - сказал Тужба.
Очередной 49-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечен на 8-9 октября 2019 года.
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