Корсая о доме-музее Гулиа: цель деятельности, как и смысл жизни писателя, - просвещение

Государственный Дом-музей Дмитрия Гулиа открылся в Сухуме 22 сентября 1974 года.

"Дмитрий Гулиа в годы, когда он создавал абхазский алфавит, а ему тогда было 17 лет, писал: "Я понял, что цель моей жизни - распространять родную грамоту среди абхазов, содействовать их культурному развитию, помочь им легче разобраться в окружающей действительности". Смыслом жизни Дмитрия Гулиа было просвещение, и целью всей деятельности нашего музея является тоже просвещение. С самого начала музей был ориентирован на то, чтобы это был живой, развивающийся организм, настоящий очаг абхазской культуры, абхазской литературы. Он таким и является на сегодняшний день. Наш музей не только памятник великому просветителю, это дом для всех тех, кто любит и интересуется литературой", - сказала Корсая.

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Дмитрий Иосифович Гулиа - Народный поэт Абхазии, основоположник абхазской письменной литературы, просветитель, поэт, прозаик, историк, этнограф, фольклорист, лингвист.

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