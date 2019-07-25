Долой очереди на границе: абхазские и российские таможенники подписали соглашение

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Государственный таможенный комитет Абхазии и Федеральная таможенная служба России подписали Дорожную карту взаимодействия по вопросу гармонизации законодательств двух государств на пять лет, сообщил в интервью радио Sputnik председатель ГТК Абхазии Беслан Цвинария.

Рабочая встреча ГТК Абхазии и ФТС России состоялась в четверг 25 июля. Помимо подписания Дорожной карты, стороны обсудили вопросы, связанные с проблемами на пропускном пункте МАПП "Адлер".

"Обсуждения были связаны с вопросами временного ввоза личного транспорта. Мы договорились о том, что специализированному таможенному посту в Сухуме будет дано право оформлять декларации по временному ввозу транспорта в Россию, с тем, чтобы эта процедура проходила не на границе, а внутри страны. Те лица, которые хотят выехать на личном транспорте в Россию, будут иметь возможность оформить документы в Сухуме в специализированном посту и на месте предоставить отсканированные документы. Соответствующие поручения даны руководителям ФТС и уже к 15 августа ожидаются позитивные изменения, которые намного уменьшат очереди на границе", - рассказал Цвинария.

По словам Цвинария, не смотря на предоставление новых полномочий таможенному посту в Сухуме, для удобства водителей Гагрского и Гудаутского районов сохранится возможность оформлять декларации и на специализированном пункте МАПП "Адлер".

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