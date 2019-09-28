Михаил Зарубин. Молодой человек, который объехал (недорого) ВСЕ страны мира

Как переночевать в палатке посреди саванны, доказать ливийским спецслужбам, что ты просто турист и не заболеть малярией в Африке — знает путешественник и исследователь Михаил Зарубин, который объехал все 193 страны ООН.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" он рассказывает, как недорого и безопасно увидеть весь мир.

Как путешествовать туда, где нет дорог и постоянного авиасообщения? Какие билеты нельзя купить за деньги и как их приобрести? Как найти фиксера, которому можно доверить свою жизнь? Что учесть при подготовке путешествия и что спланировать невозможно? Как меняют человека поездки в места, где бедность и нет даже чистой воды?

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