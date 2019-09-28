Михаил Зарубин. Молодой человек, который объехал (недорого) ВСЕ страны мира

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" он рассказывает, как недорого и безопасно увидеть весь мир.
Как путешествовать туда, где нет дорог и постоянного авиасообщения? Какие билеты нельзя купить за деньги и как их приобрести? Как найти фиксера, которому можно доверить свою жизнь? Что учесть при подготовке путешествия и что спланировать невозможно? Как меняют человека поездки в места, где бедность и нет даже чистой воды?
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