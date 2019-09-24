Абхазия, Чили или Австралия: лучшие места на земле для осеннего настроения

Как создать себе осеннее настроение: укутаться в плед, налить себе какао, или отправиться в путешествие? И для того и для другого подойдет фотолента Sputnik, смотрите и решайте сами.

У погоды нет плохой погоды, нет плохо времени года. Лето ушло, чтобы вместе с ним не уходило хорошее настроение, необходимо оставаться энергичными. Осень – прекрасное время кататься на велосипеде, гулять пешком, собирать гербарий, отправиться за город или в другую страну, а может и на другой континент.

Теплые страны, которые будто и не покидало лето, или золотые пейзажи - осеннее настроение на любой вкус, смотрите фотоленту Sputnik и выбирайте маршрут по душе.

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