Габуния рассказал, как готовят Сухумский порт к заходу "Князя Владимира"

Для того чтобы круизный лайнер "Князь Владимир" зашел в Сухумский порт, главное – завершить дноуглубительные работы, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель гендиректора Госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния.

В октябре 2019 года круизный лайнер "Князь Владимир" в тестовом режиме зайдет в Сухумский порт. Госкомпания "Абхазское морское пароходство" проводит дноуглубительные работы, из моря выгребают ил и грунт.

"Самое главное – это проведение дноуглубительных работ. Но параллельно, ближе к коммерческому рейсу, мы в тесном взаимодействии с местными контролирующими органами, а это таможенная служба, погранслужба, на весну 2020 года прорабатываем вопросы, как будет осуществляться государственный контроль. Поскольку судно будет приходить из Российской Федерации, будет осуществляться пограничный контроль. Поэтому это надо будет согласовать и установить соответствующий режим на причале. Мы планируем установить мобильный пункт досмотра, который будет оснащен дополнительным оборудованием – металлодетекторами, интроскопами. Доступ на причал будет контролироваться нашей службой безопасности и пограничной и таможенной структурами", - рассказал Габуния.

Круизный лайнер зайдет в порт Сухума в тестовом режиме уже в октябре этого года, а в 2020 году планируется наладить регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России. Лайнер будет заходить в порт Сухума пять раз в год с мая по сентябрь.

В Сухумскую бухту круизные лайнеры заходили в последний раз 26 лет назад. В послевоенное время и по сей день в морпорт заходят только грузовые судна.

Сухумский порт и вокзал были построены в 70-е годы прошлого века. В советское время Сухумский морской порт принимал большие круизные суда, прибывавшие из разных стран черноморского региона, а ежегодный грузооборот достигал нескольких сотен тысяч тонн.

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