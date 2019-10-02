Хинтба о премьере по Островскому: неограниченные возможности для актерского самовыражения

О том, почему решили поставить в РУСДРАМе спектакль "На всякого мудреца довольно простоты", в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор театра Ираклий Хинтба.

Премьера спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского состоится 3 и 4 октября в РУСДРАМе.

"Пьеса "На всякого мудреца довольно простоты" относится к шедеврам русской и мировой драматургии. Это классика, она всегда современна, можем найти в ней ответы, которые беспокоят нас сегодня, история, которая, безусловно, интересна современному зрителю. В ней яркие, узнаваемые характеры, образы, интрига, которая сохраняется до конца пьесы, законченный сюжет", - сказал Хинтба.

Он заметил, что пьесу, которую Островский представил в 1868 году, ставили во многих театрах, и она имела большой успех, а главный герой стал нарицательным персонажем в жизни.

"Эта пьеса представляет собой неограниченные просторы, возможности для актерского самовыражения. Островским так прописаны роли, что любой актер, который по-настоящему хочет существовать в своей профессии, найдет здесь невероятные горизонты для развития своего актерского потенциала", - отметил Хинтба.

Более подробно беседу вы можете услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Режиссер-постановщик спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" в РУСДРАМе Алексей Размахов, художник-постановщик Юлиана Лайкова, художник по костюмам Наталья Шпанова, художник по свету Алексей Крючков.

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