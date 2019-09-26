Острый и современный: РУСДРАМ готовится к премьере по пьесе Островского

Премьера спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского состоится в Русском театре драмы имени Искандера 3 и 4 октября.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Русский театр драмы имени Искандера готовится к премьере спектакля по пьесе Островского "На всякого мудреца довольно простоты", рассказал на радио Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.

Режиссер-постановщик спектакля по пьесе Островского в РУСДРАМе Алексей Размахов.

"Нам показалось, что он сможет сделать оригинальный спектакль по этой пьесе. И судя по репетициям, которые мы наблюдаем, нас ждет динамичный, актуальный, острый, захватывающий спектакль с прекрасными актерскими работами. В спектакле участвует весь цвет нашей труппы. Эта пьеса представляет собой неограниченные просторы, возможности для актерского самовыражения. Островским так прописаны роли, что любой актер, который по-настоящему хочет существовать в своей профессии, найдет здесь невероятные горизонты для развития своего актерского потенциала", – подчеркнул Хинтба.

Гендиректор театра отметил, что главная задача перед режиссером – сделать спектакль, который был бы интересен современному абхазскому зрителю. В этом ему помогает и сама пьеса, которая относится к шедеврам мировой драматургии.

"Это классика, она всегда современна, можем найти в ней ответы, которые беспокоят нас сегодня. Это история, которая, безусловно, интересна современному зрителю. В ней яркие, узнаваемые характеры, образы, лихо закрученный сюжет, интрига, которая сохраняется до конца пьесы. В ней говорится о том, как общество, не заинтересованное в каких-либо изменениях, начинает обсуждать острые вопросы и ограничивается этими обсуждениями. Эта пьеса, которую Островский представил в 1868 году, обошла сценические подмостки огромного количества театров, имела большой успех", - добавил он.

Премьера спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского состоится в Русском театре драмы имени Искандера 3 и 4 октября.

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