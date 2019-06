Спасти человечество: составлен список основных угроз жизни на Земле

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список главных угроз жизни на Земле, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад, опубликованный на специальном ресурсе How Will The World End.

Эксперты агентства Blueclaw выделили четыре главных угрозы – эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида на Землю.

В числе смертельных заболеваний агентство выделяет туберкулез, малярию, сезонный грипп, вирус Эбола, менингит, легочную и бубонную чуму, лихорадку Ласса, холеру, желтую лихорадку, вирус Марбург.

Туберкулез признан самой опасной болезнью. Самыми вероятными очагами его распространения считаются африканские страны, в частности, Нигерия. По информации Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году от него умерли два миллиона человек при десяти миллионах зараженных. В среднем ежедневно фиксировалось 4,3 тысячи фатальных случаев. При таких темпах распространения болезни она уничтожила бы население Земли за 4812 лет.

Вероятность ядерной войны эксперты американского издания "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of Atomic Scientists) оценивают как одну из самых высоких за последнее время. В 2019 году они перевели стрелки символических часов "Судного дня" на две минуты до "полуночи" (катастрофы). Также подчеркивается, что в 2021 году истекает договор СНВ-III между Россией и США об ограничении стратегических наступательных вооружений, и будет ли соглашение продлено, пока не известно.

Согласно открытым данным, США за историю своей ядерной программы осуществили больше всего испытаний – 1030, последнее – в 1992 году. У России – 715, однако Москва создала самую мощную бомбу в истории – РДС-202, которую называют "Царь-бомбой". По оценке агентства, США для полного уничтожения человечества потребовалось бы произвести 5351 взрыв, а России – 4206.

Падение астероида на Землю маловероятно, однако НАСА наблюдает за небесными телами, которые могут нести угрозу нашей планете в ближайшие сто лет. Один из таких астероидов – Florence – имеет диаметр до 3,9 километра и считается потенциально опасным объектом. Его удар по Земле привел бы к гибели 1,2 миллиарда человек.

Главной климатической угрозой для Земли считается глобальное потепление. По информации межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), к 2025 году воздух на планете может нагреться еще на два градуса Цельсия по сравнению с температурой доиндустриальной эпохи (1850-1900 годы). В случае сохранения существующих темпов потепления (0,2 градуса за десять лет) глобальная температура поднимется на 44 градуса через 2136 лет. Этот уровень аналитики агентства Blueclaw расценили как критический для жизни на земле: при достижении этой отметки уровень мирового океана поднимется настолько, что вода полностью затопит пригодную для жизни сушу.