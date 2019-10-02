Трапш о базах России в Абхазии и Южной Осетии: соответствуют стратегическим интересам

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, российские войска выведут из Абхазии и Южной Осетии, если будет принято соответствующее решение, заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос корреспондента грузинского телеканала в преддверии заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

"Мы всегда выполняем", - ответил Путин на вопрос о том, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году. Вопрос был задан по дороге на заседание Совета.

Президента также спросили, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии, которые в Тбилиси считают "оккупированными грузинскими территориями". "Когда мы примем такое решение", - ответил он.

В интервью радио Sputnik Южная Осетия политолог Николай Трапш отметил, что ответ президента России может означать лишь то, что российские войска в Абхазии и Южной Осетии находятся исходя из стратегических интересов.

"Трудно комментировать лаконичную фразу президента России, но на самом деле это означает, что войска там находятся до тех пор, пока это соответствует стратегическим интересам Российской Федерации. А в нынешних условиях это полностью их интересам соответствует. Потому что, во-первых, есть инфраструктурная база в Гудауте с прекрасным аэродромом и средствами радиолокации, во-вторых, просто стратегически важный регион контролируется в северном Причерноморье. И это обстоятельство тоже, ускоряющее решение. Плюс опасность со стороны Грузии, тем более в свете вступления Грузии в НАТО. Поэтому все это в совокупности определяет российский выбор", - считает Трапш.

По мнению политолога, Грузия вступает в НАТО, чтобы потом спровоцировать конфликт и втянуть в него альянс. С этим, по словам Трапша, и связаны сомнительные решения Грузии по вступлению в НАТО без спорных территорий, Абхазии и Южной Осетии, чтобы якобы не нарушать устав НАТО.

"НАТО уже один раз устав нарушило, когда свою собственную пятую статью растоптало и ударило по Югославии. Так что это ничего не гарантирует. А для Грузии это хороший шанс втянуть НАТО в большую войну", - отметил Николай Трапш.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и на Пражских переговорах, проводимых с 2012 года. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

На территории Южной Осетии размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности России и республики. В Абхазии размещена 7-я военная база РФ.

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