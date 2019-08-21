Современные вызовы перед Абхазией: НАТО и "мирные" инициативы Грузии

Круглый стол, посвященный вопросам безопасности в связи с наращиванием военной силы в Грузии, а также "мирными" инициативами, которые использует западный сосед для "урегулирования конфликта с Абхазией", провел Союз русских общин в Абхазии в Сухуме в среду 21 августа.

Аналитики, политологи и военные выразили обеспокоенность общей сложной геополитической ситуацией, складывающейся в мире и, в частности, на Кавказе.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Полковник ВС Абхазии Вадим Кортава отметил, что США рассматривает Россию как одного из своих врагов, а Грузию как партнера-проводника политических интересов. В то же время, по его словам, Грузия при помощи поддержки стран Запада пытается восстановить свою юрисдикцию над Абхазией и Южной Осетией. Для достижения этой цели она может развязать очередную войну.

Кортава подчеркнул, что сегодня Грузия активно наращивает военную мощь, открывает новые военные базы, проводит совместные учения с НАТО.

"Соединенные Штаты Америки, чтобы закрепиться в Закавказье, проводит ряд мероприятий военного, военно-технического сотрудничества, направленные на повышение уровня обороноспособности Грузии. В прошлом году в Вазиани была построена и открыта военная база. Этот центр построен по аналогу американских военных центров по боевой подготовке. За последние годы наблюдается активизация по поставке военной техники в Грузию. Это различные виды стрелкового оружия, противотанковые и ракетные комплексы, зенитно-ракетные комплексы и многое-многое другое", – сказал полковник Кортава.

Кандидат философских наук Константин Думава выразил опасение, что все заявления грузинских властей о "мирном урегулировании конфликта с Абхазией" – фикция. Он также поинтересовался уровнем обороноспособности Абхазии и тем, насколько Абхазская армия может отвечать вызовом современности.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Круглый стол, посвященный вопросам безопасности в связи с наращиванием военной силы в Грузии

"Наращивание военного потенциала Грузии, которое началось в 2004 году, закончилось войной в Южной Осетии в 2008 году. После 2008 года Грузия начала еще быстрее и еще больше наращивать эту мощь. На Женевских дискуссиях Грузия каждый раз отказывается подписать договор о неприменении военной силы по отношению к Абхазии", – ответил полковник Вадим Кортава.

Он также добавил, что в ответ на совместные военные учения Грузии и НАТО в Абхазии совместно с российскими коллегами была создана объединенная группировка войск.

Интеграция Галского района

Сотрудник администрации Галского района Наира Амалыиа рассказала, что в районе работает много иностранных неправительственных организаций, которые попадают в республику через Грузию.

"Во всех программах, организовываемых ими, существует интерес Грузии. В Галском районе я столкнулась с обилием проблем. Через западные организации Грузия работает с молодежью. В Галском районе 19 школ. Из них городские школы более или менее принимают интеграцию в абхазское общество", – рассказала о своем видении проблемы Наира Амалыиа.

Спикер отметила, что Абхазии нужно проводить более активную государственную политику для интеграции жителей района в абхазское общество.

"Основная часть жителей района – это не мингрелы, это этнические абхазы, это смешанные семьи. Они отключены от информационного поля Абхазии. Они смотрят грузинское телевидение. В первую очередь нужно закрыть информационное поле Грузии. Вести вещание на абхазском, в районе не везде ловит Абхазское телевидение. Открыть школы-интернаты. Когда-нибудь жители этого района примут нашу действительность", – считает Амалыиа.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что Абхазии нужно вести более продуктивную пропаганду национальных интересов республики. Руководитель Россотрудничества Вадим Чеха подчеркнул, что Абхазии важно сохранить традиционный уклад жизни, который может противостоять современным технологиям воздействия на массы.

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