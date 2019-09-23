День осеннего равноденствия у абхазов и всего мира: история и традиции

В 2019 году день осеннего равноденствия выпадает на понедельник 23 сентября. В этот день Солнце проходит через экватор, день и ночь равны — по 12 часов, после 23 сентября ночь станет длиннее дня, наступит настоящая осень.

Sputnik

Осеннее равноденствие — один из священных праздников, который почитался и торжественно отмечался с древнейших времен. Это было временем вознесения благодарностей богам за урожай и достаток, а также воздаяния почестей мертвым и украшения могил.

День осеннего равноденствия в Абхазии

В быту у абхазов день осеннего равноденствия отмечался своеобразно.

"В этот день абхазы говорят "ацәқәа анцәыббуа", время, когда на выгул с быком отпускают теленка, посчитав его достаточно большим, чтобы он пасся со взрослыми животными. Даже название месяца "цәыббра" (сентябрь) происходит именно из-за этого", — отмечает фольклорист Эсма Тодуа.

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По словам Тодуа, также ко времени осеннего сбора урожая относится ритуал "снятия бутылки".

"После семейного моления, когда на стол ставили только блюда из нового урожая – мамалыгу, мясо жертвенного животного, в углу апацхи (плетеный дом-кухня у абхазов – ред.) вешали бутылку с виноградной водкой, чтобы через год на подобном же празднике открыть, а потом наполнить емкость молодым напитком", — рассказала Тодуа.

На осеннее равноденствие древние кельты отмечали Мабон (Mabon) — фестиваль второго урожая и созревания яблок. Традиции Мабона с языческих времен живы во многих европейских странах, где в конце сентября традиционно проводятся праздники урожая.

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День осеннего равноденствия в Японии

В Японии День осеннего равноденствия считается официальным праздником и отмечается с 1878 года. Японцы в этот день празднуют не столько уникальное астрономическое явление, сколько исполняют древние обряды буддийского праздника Хиган, когда по традиции принято вспоминать умерших предков.

До начала праздника они проводят тщательную уборку дома, особенно домашнего алтаря с фотографиями и принадлежностями ушедших предков, освежают цветы, выставляют ритуальную еду и подношения.

В этот день готовятся исключительно вегетарианские блюда из бобов, овощей, грибов, бульоны на растительной основе, как напоминание буддийского запрета убивать живое существо и употреблять мясо убитого. В дни Хигана японцы семьями идут поклониться могилам своих предков, заказывают молитвы и оказывают необходимые ритуальные почести.

День осеннего равноденствия в Мексике

В Мексике в День осеннего равноденствия многие стараются посетить знаменитую пирамиду Кукулькан (на языке майя — "пернатый змей") в древнем городе Чичен-Ице.

Пирамида ориентирована в отношении Солнца таким образом, что именно в дни весеннего и осеннего равноденствия лучи проектируют тени платформ на край главной лестницы в виде чередующихся треугольников света и тени. По мере того как солнце опускается ниже, тень принимает все более отчетливые контуры извивающейся змеи. Ее хвост находится на верхней платформе, тело тянется вдоль лестницы и у самой земли заканчивается головой. Световая иллюзия длится ровно 3 часа 22 минуты, и по поверьям в это время нужно оказаться на вершине и загадать желание.

День осеннего равноденствия на Руси

На Руси день осеннего равноденствия также считался праздником и всегда отмечался пирогами с капустой, брусникой и мясом, а также народными гуляниями. В этот день вечером между оконными рамами вставляли рябиновые кисти вместе с листьями, считая, что с этого дня, когда солнце начнет слабеть, рябина будет охранять дом от сил тьмы. В народе верили, что сорванная в этот день ветвь рябины спасает от бессонницы и ночного удушья, которые насылает нечистая сила.

День осеннего равноденствия — начало осенней хандры

По словам врача Херсины Гулиа, день осеннего равноденствия особенно тяжело переносят метеочувствительные люди.

"Для кого-то это обычный день, а кто-то сполна испытывает на себе его влияние, оно действительно есть. Обострение хронических болезней, эмоциональное угнетение и упадок сил, слабость, повышение артериального давления и головокружение", — заметила доктор.

Херсина Гулиа отметила, что равноденствие — условное начало осенней хандры.

"Поэтому, чтобы не дать разгуляться сезонной депрессии, стоит сегодня кардинально изменить распорядок дня. Вот такой, казалось бы, обычный день, но может изрядно испортить самочувствие", — сказала Гулиа.

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В день осеннего равноденствия солнце в очередной раз пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. 22 сентября продолжительность светового дня и ночи на всей Земле одинакова и равна 12 часам.

Интересен тот факт, что осень и зима в северном полушарии на неделю короче, чем осенне-зимний сезон в южном полушарии: количество дней от весеннего равноденствия до осеннего равно 186, а промежуток времени от осеннего до весеннего равноденствия — 179 дней. Зимой северного полушария Земля движется вокруг небесного светила быстрее, чем зимой южного полушария. В январе земной шар проходит ближайшую к Солнцу точку орбиты — перигелий и ее линейная скорость возрастает.

Приметы в День осеннего равноденствия

Какая в этот день погода — такая будет и осень.

Если на рябине мало ягод — осень будет сухая и не дождливая.

Чтобы обеспечить себе богатство, нужно праздновать всю неделю.

Если птицы улетают стаями — ждите холодной зимы.

Кто увидел свадебную процессию в этот день, будет счастлив целый год.

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