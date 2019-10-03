Жордания о премьере в РУСДРАМе: такого Островского я не ожидал

Премьера спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского состоится в Русском театре драмы имени Искандера 3 и 4 октября. Для постановки спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" был приглашен режиссер из России Алексей Размахов.
Комедийную роль Крутицкого в спектакле играет Заслуженный артист Абхазии, ведущий актер РУСДРАМа Джамбул Жордания.
На пресс-конференции, которая состоялась в театре перед премьерой, он отметил, что данный спектакль - это колоссальный эксперимент.
"Это колоссальный эксперимент. Я много в жизни видел, но такого Островского я не ожидал. Было очень интересно погрузиться в такой жанр и так показывать Островского. Думаю, что это будет интересно не только нам. Мы не боимся критики и не ждем снисходительных оценок. У нас был жесткий опыт. И этот опыт своеобразен, не похож ни на что другое, что мы делали и самое хорошее в этом спектакле, наверное, в этом. Мы хотим, чтобы этот спектакль был репертуарным и будем стараться делать его таким", - сказал Жордания.
Спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Островского станет последней премьерой театрального сезона в РУСДРАМе, заявил на пресс-конференции гендиректор театра Ираклий Хинтба.
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