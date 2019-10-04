Килба о Гагрской операции: провели фантастически в архисложных условиях

Секретарь Совбеза Абхазии, командир Гагрского оборонительного рубежа во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Мухамед Килба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, в чем заключается уникальность Гагрской наступательной операции.

В эти дни 26 лет назад под командованием Сергея Дбар проходила военная операция по освобождению Гагрского района от войск Госсовета Грузии.

На тот момент возникла угроза потери дороги, соединяющей республику с Северным Кавказом, откуда с первых дней войны шли добровольцы. Чтобы сохранить эти "ворота" и освободить западную часть Абхазии, Владислав Ардзинба отдал приказ о начале операции по освобождению Гагры. Для абхазских бойцов она стала первой наступательной операцией.

Командовал Гагрским оборонительным рубежом Мухамед Килба. Он вспоминает, что к началу Гагрской операции ситуация в Абхазии была сложной, и усугублялась она тем, что все эвакуированные с оккупированных территорий люди сосредоточились в Гудаутском районе.

"Затягивать с этой операцией мы не могли ни физически, ни морально. Поэтому значение Гагрской операции колоссальное. Буквально через несколько недель перевалы Северного Кавказа уже занесло бы снегом, и мы бы остались в блокадной ситуации с мирным населением. Ситуация была архисложная, поэтому руководством было принято решение о проведении данной операции. Провели ее неожиданно, очень организованно, успешно. Все это восприняли в слезах – такой был эмоциональный подъем как в Абхазии, так и за ее пределами. Проведение данной уникальной операции в тех сложных условиях было из области фантастики", - рассказал Килба.

При этом военный подчеркнул, что данное наступление не было случайным.

"Прежде чем начать это наступление, мы противника посчитали по головам – провели тщательную разведку его сил и средств. Только после этого мы были уверены в успехе и возможности одолеть группировку противника численностью около трех с половиной тысячи человек. У нас в наступлении было задействовано 450 человек личного состава и 6 единиц бронетехники. Мы сумели сохранить свою технику, захватить 32 единицы техники противника. По нашим подсчетам, убитыми противник потерял 750-800 человек", - сообщил Мухамед Килба.

Он подчеркнул, что Гагрская операция стала эталоном для проведения дальнейших операций по освобождению столицы и восточной Абхазии.

С 1 по 6 октября 1992 года проходила военная операция по освобождению города Гагра и Гагрского района от войск Госсовета Грузии. 6 октября абхазские ополченцы освободили поселок Леселидзе (ныне Гечрипш) и Гантиади (ныне Цандрипш), Абхазия восстановила контроль над абхазо-российской границей.

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