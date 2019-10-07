Светов об отказе США участвовать в турецкой операции в Сирии: не сошлись интересы

Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik рассказал, почему Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии, в чем главное противоречие союзников по НАТО.

Минобороны США не будет участвовать в военной операции, которую турецкие власти намерены провести на севере Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Белого дома, опубликованный после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Конечно, ключевое слово здесь - курды. Сорок миллионов курдов в мире - это единственный такой крупный народ, который не имеет своего государства. В результате американского вторжения в Ирак и поддержки американцев иракские курды фактически имеют свое государство, не очень считаясь с центральными властями Ирака. Сирийских курдов меньше, их три миллиона, но они тоже надеются, что в результате "заварухи", которая длится столько лет в Сирии, они тоже получат если не независимость, то автономию. У них есть надежда на то, что американцы их в этой истории поддерживают. Отсюда клубок этих проблем", - рассказал Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что в данном вопросе союзники по НАТО общего языка не находят.

"Половина всех курдов живет в Турции, и турецкие курды тоже поглядывают, как там будет, не получится ли им добиться независимости. И нервная реакция Турции связана именно с этим. Эрдоган говорит, что протяженность границы с Сирией 900 километров, займут зону в 35 километров, оттяпают от страны 30 тысяч квадратных километров, и будут обеспечивать свою безопасность. Сирийцев вообще не спрашивают, разговор ведут с американцами. Но здесь оказалось, что разные интересы у американцев и турок. Поэтому союзники по НАТО в данном случае общего языка не нашли", - сказал Юрий Светов.

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