Эрдоган назвал сроки начала операции в Сирии

В августе в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Решение о проведении турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято "сегодня или завтра", заявил президент Турции Тайип Эрдоган, пишет Sputnik Turkey.

"Мы провели подготовку, выполнили планы действий, дали необходимые инструкции. Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха", - заявил Эрдоган, выступая перед функционерами правящей Партии справедливости и развития в городе Кызылджахамам провинции Анкара.

Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

По словам Эрдогана, США, которые оказывают военную поддержку силам самообороны сирийских курдов, должны ответить на вопрос, признают ли они их террористической организаций.

В августе текущего года в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне. При этом, как заявил Эрдоган, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности.

В сентябре 1998 года в городе Адана на юге Турции было подписано турецко-сирийское соглашение, согласно которому Сирия прекратила оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) и выдворила ее лидера Абдуллаха Оджалана за пределы своей территории. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва считает возможным, чтобы Анкара и Дамаск использовали Аданское соглашение для обеспечения безопасности их общей границы. По его словам, суть соглашения сводится к устранению озабоченности Турции за свою безопасность.

Официальный Дамаск выступил категорически против турецко-американского соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и грубое нарушение принципов международного права и устава.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. После объявления о победе над террористами на первый план в стране выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры.

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