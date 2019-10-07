США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии

Накануне Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции, которую Анкара планирует провести на севере Сирии, говорится в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости.

В Вашингтоне подтвердили, что запланированная Турцией операция начнется "скоро". "Силы США, которые победили местный "халифат" ИГ*, больше не будут находиться в непосредственной близости", - сказано в распространенном заявлении.

При этом в Белом доме отметили, что теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки.

В администрации Трампа также обратили внимание на то, что ранее требовали от Франции, Германии и других европейских стран забрать обратно пленных боевиков, являющихся выходцами из этих государств.

"США не будут держать их многие годы и за огромную для американских налогоплательщиков цену", - подчеркнули в Белом доме.

Эрдоган ранее отмечал, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали в ответ пригрозил Турции "тотальной войной".

Ранее в Анкаре состоялись турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне. При этом, как заявил Эрдоган, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности.

Официальный Дамаск выступил категорически против турецко-американского соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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