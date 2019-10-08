Захаров о возвращении беженцев в Сирию: все понимают необходимость этого процесса

Свыше 1,3 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны.

"Процесс возвращения был непростым. России пришлось согласовывать эти вопросы с Турцией, Америкой и с правительством Сирийской республики. Все понимают необходимость возвращения и процесс этот начался. Несколько миллионов человек живут за пределами Сирии – это говорит о том, что ситуация в Сирии действительно была очень непростая, напряженная. 8 лет войны. Территория Сирии захватывалась то одними группировками, то другими. Очень мощное игиловское движение*, запрещенное в России и других странах, принесло очень много жертв мирному населению. Они не считались ни с кем, убивали всех подряд. И то что процесс возвращения начался – это положительное дело" - сказал Владимир Захаров.

При этом эксперт отмечает, что среди беженцев есть разные люди. Кто-то из них хорошо устроился на Западе и не собирается возвращаться в сою разбитую страну, не собирается даже ей помогать.

"А среди тех, кто пытаются вернуться, есть люди, которые подлежат осуждению – это и оппозиция, и преступники. Сейчас службами безопасности Сирии ведется проверка каждого. Самое главное, чтобы сами беженцы не начали в Сирии какие-то антиправительственные дела. Но пока все идет мирно и тихо, очень много помогает Россия", - отметил Захаров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещена в России

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