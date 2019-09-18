Беженцы покинут сирийский лагерь "Рукбан" в ближайшие 30 дней

Экстренное заседание межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения лагеря "Рукбан" прошло в среду 18 сентября.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Андрей Бакин сообщил, что беженцы из сирийского лагеря беженцев "Рукбан" будут выведены в течение 30 дней, передает РИА Новости.

"Оперативный план ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца предусматривает вывод оставшихся жителей лагеря группами по три-три с половиной тысячи человек в течение 30 дней с момента начала операции", - сказал Бакин.

Представитель Межведомственнного координационного штаба России полковник Леонид Антоник в свою очередь проинформировал о том, что начало реализации плана по расселению лагеря беженцев "Рукбан" назначено на 27 сентября.

"Только что, по линии дежурной службы Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики, нами получен переданный Главным координатором по гуманитарным вопросам ООН в Сирии Корин Флейшер уточненный оперативный план по выводу оставшихся жителей лагеря "Рукбан". Начало его реализации намечено на 27 сентября", - сказал Антоник.

Кроме того, в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев сообщается, что свыше 1,2 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 209 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 477 человек (женщин – 143, детей – 243), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 732 человека (женщин – 220, детей – 373)", - говорится в бюллетене.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали два гектара территорий в провинциях Дераа и Дамаск. Обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предметов.

В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.

© AP Photo. Raad Adayleh Лагерь беженцев "Эр-Рукбан" на сирийской-иорданской границе

Читайте также: