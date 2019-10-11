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Лукьянов: курдский вопрос не разрешить операцией в Сирии

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Военная операция Турции на севере Сирии не будет носить затяжной характер, считает преподаватель НИУ ВШЭ специалист по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов.

Террористическая группировка "Исламское государство"* не сможет возродиться после турецкой военной операции в Сирии, пленные боевики не будут выпущены из тюрем, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Долгосрочная операция не нужна ни самой Турции, ни остальным игрокам в регионе сказала в эфире радио Sputnik специалист по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов.

Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
© REUTERS / Ihlas News Agency/Mehmet Ali Dag
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"Если  операция началась, то должна пройти достаточно быстро. А если начнет затягиваться , то тогда будет предпринята попытка переоценить цели, перестроить задачи так,  чтобы изменить характер операции, сделать ее более достижимой, успешной. Тем не менее, вооруженное сопротивление курдов одной операцией не ликвидировать  и сам курдский вопрос не разрешить ни в Сирии, не в региональном масштабе одной, несколькими военными операциями. Военная операция – это средство давления, а решать проблемы в любом случае придется за столом переговоров", - резюмировал Лукьянов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о начале на севере Сирии военной операции, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Операция была названа "Источник мира".

Эрдоган назвал три цели операции - обезопасить южную границу Турции от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых страна "не может бесконечно содержать", - по оценкам президента, таковых насчитывается 3-4 миллиона.

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Теги:
Сирия, Турция


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