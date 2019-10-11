Огонь, вода и медные трубы: интервью Алексея Леонова Sputnik

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни. В 2015 году Леонов в интервью Sputnik поделился воспоминаниями о первом отряде космонавтов и о дружбе с Гагариным.

В 1960 году Алексея Леонова зачислили в первый отряд советских космонавтов под одиннадцатым номером.

В 2015 году Алексей Леонов в интервью журналисту радио Sputnik рассказал, что было самым сложным при подготовке к полету.

"20 человек, которые прошли в отряд космонавтов, были отобраны из 3000 летчиков-истребителей, летающих на последней технике во всех условиях. Мы в течение месяцев столкнулись с такими экзекуциями, которые не были нам знакомы, несмотря на то, что мы как летчики каждый год проходили комиссию и понимали, что такое центрифуга. А здесь были предъявлены совершенно другие требования… Мы прошли огонь и воду, что только можно было придумать, надо и не надо. Потом многие вещи отменили", - рассказал Леонов.

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Впервые Леонов совершил космический полет в марте 1965 года. Он был вторым пилотом корабля "Восход-2", которым командовал Павел Беляев. Во время этого полета Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос, продлившийся 12 минут. Причем при возвращении космонавт столкнулся с нештатной ситуацией: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.

В конце 1960-х годов Леонов готовился к полету на Луну и мог бы стать первым человеком, ступившим на ее поверхность, если бы СССР выиграл "лунную гонку".

В июне 1971 года Леонову предстояло войти в экипаж первой в мире орбитальной станции "Салют", но из-за болезни его коллеги Валерия Кубасова на станцию отправились дублеры — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. При возвращении на Землю они погибли из-за разгерметизации спускаемого аппарата корабля "Союз-11".

В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.

С 1970 по 1991 год он был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов. Получил он признание и как художник.

Леонов — дважды Герой Советского Союза, награжден многими орденами и медалями.

В последнее время Леонов много болел, рассказал РИА Новости источник, близкий к окружению космонавта. В начале февраля ему сделали операцию на пальцах ноги из-за диабета, и после этого он постоянно находился в госпиталях.

Прощание с легендарным космонавтом состоится во вторник, 15 октября, на Мытищинском военном мемориальном кладбище.

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