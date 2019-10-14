Ромашкин рассказал, за счет чего курорты Абхазии выигрывают у соседнего Сочи

Сергей Ромашкин констатирует тот факт, что динамика турпотока в Абхазию в какой-то мере копирует динамику соседнего Сочи.

"За последний год поток туристов в Абхазию осторожно рос на 3-5 процентов. Абхазия в этом имеет климатическое преимущество перед российскими, сочинскими курортами, потому что местоположение Абхазии обеспечивает ей постоянную более высокую температуру плюс 2-3 градуса к тому, что мы видим в Сочи. В Абхазии более длинный купальный сезон. Абхазия стремительно развивается, появляются новые отели. Если 10 лет назад это в значительной мере был старый номерной фонд еще советских времен, либо частный сектор, то сейчас мы знаем несколько десятков новых отелей. "Пятерок" (пятизвездочных отелей – ред.) там нет, но есть несколько "четверок" – бассейны, шведские столы – все то, к чему туристы привыкли", - рассказал Ромашкин.

Он отметил, что Абхазия является уголком природы, который притягивает к себе туристов, тянущихся не к большим городам, а к природному, экологичному отдыху.

"При той же длине береговой полосы, что имеет Сочи, в Абхазии отдыхает в разы меньше туристов, соответственно, там на пляжах нет такого столпотворения, которое бывает на пляжах центрального Сочи. В Абхазии тихо и нет ритма большого города, ночной жизни. Абхазия – это тихий, приятный уголок в какой-то мере дикой природы. Туристам нравится такая уединенность и близость к природе. В Абхазии широченные пляжи из мелкой гальки и чище море… В Абхазии множество памятников христианской культуры. По части достопримечательностей и экскурсионных объектов Абхазия даже превосходит Сочи, потому что Сочи по меркам мирового туризма достаточно молодой город и ему трудно конкурировать с историей Абхазии. Поэтому нашим туристам нравится сочетание природного и тихого отдыха, там вполне безопасно", - подчеркнул гендиректор туроператора "Дельфин".

Важно, по словам Ромашкина, также то, что отдохнуть в Абхазии по прежнему процентов на 10-15 дешевле, чем в Сочи.

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