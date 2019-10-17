Турист о протестах в Барселоне: поначалу было похоже на народные гуляния

О протестных акциях в Каталонии и о том, какая атмосфера царила в городе, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала турист Нила Ардзинба.

В начале все было похоже на праздник, все пели и были мирно настроены, сказала Ардзинба в эфире радио Sputnik.

"Не было никаких транспарантов, шествий, было похоже на народные гуляния и не представляли, что это акции протеста. Мы жили на площади Каталонии и к вечеру стали собираться люди, видно, это были те, которые вернулись с работы. Только тогда стали выкрикивать лозунги. Вечером было уже очень неприятно, мы не выходили из отеля, все происходило под нашими окнами: летали вертолеты, кричали. Как туристам нам было очень неприятно и радовались, что уезжаем. По дороге в аэропорт водитель очень беспокоился, что мы можем не доехать. Потому что за день до этого транспорт вообще не ходил", - рассказала Ардзинба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Протесты в Барселоне продолжаются с понедельника, 14 октября, когда Верховный суд вынес обвинительный приговор 12 каталонским политикам по делу о референдуме о независимости Каталонии. После объявления приговора в испанской автономии начались массовые акции протеста. Радикалы полностью перекрыли дорогу к аэропорту, также частично было парализовано движение поездов и метро до воздушной гавани.

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