Турист о протестах в Барселоне: поначалу было похоже на народные гуляния

В начале все было похоже на праздник, все пели и были мирно настроены, сказала Ардзинба в эфире радио Sputnik.
"Не было никаких транспарантов, шествий, было похоже на народные гуляния и не представляли, что это акции протеста. Мы жили на площади Каталонии и к вечеру стали собираться люди, видно, это были те, которые вернулись с работы. Только тогда стали выкрикивать лозунги. Вечером было уже очень неприятно, мы не выходили из отеля, все происходило под нашими окнами: летали вертолеты, кричали. Как туристам нам было очень неприятно и радовались, что уезжаем. По дороге в аэропорт водитель очень беспокоился, что мы можем не доехать. Потому что за день до этого транспорт вообще не ходил", - рассказала Ардзинба.
Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.
Протесты в Барселоне продолжаются с понедельника, 14 октября, когда Верховный суд вынес обвинительный приговор 12 каталонским политикам по делу о референдуме о независимости Каталонии. После объявления приговора в испанской автономии начались массовые акции протеста. Радикалы полностью перекрыли дорогу к аэропорту, также частично было парализовано движение поездов и метро до воздушной гавани.
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