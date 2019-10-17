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Абхазский турист рассказал, как начинались беспорядки в Барселоне

© AFP 2019 / PAU BARRENA
Общество
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Массовые акции сторонников независимости Каталонии продолжаются в регионе третий день, за последние сутки полиция задержала больше 200 человек.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Турист из Абхазии Давид Губаз, заставший начало массовых волнений в Барселоне, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, какая атмосфера царила в столице Каталонии в первые дни протестов.

Массовые беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

"В день вынесения обвинительного приговора политикам, 14 октября, с утра стала собираться в основном молодежь, распевали песни, все было спокойно. Затем стали перекрывать некоторые улицы, к вечеру, после окончания рабочего дня, пришли еще люди", - добавил он.

На второй день у туриста из Абхазии был обратный рейс в Москву. "Мы уехали рано утром, чтобы избежать беспорядков. Будучи в аэропорту мы слышали, что люди собирались, что не предвещало ничего хорошего, практически все каталонцы настроены очень серьезно, у них политическое сознание находится на высоком уровне", - подчеркнул Губаз.

В каталонской столице протестующие строили баррикады на улицах и зажигали костры. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.

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