Коктейли Молотова и пострадавшие: в Каталонии продолжаются протесты

Массовые акции сторонников независимости Каталонии продолжаются в регионе третий день, за последние сутки полиция задержала больше 200 человек.

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны в ходе акций протеста, прошедших в среду в Каталонии, сообщает газета 20minutos со ссылкой на данные правоохранительных органов и экстренных служб.

Протесты сторонников независимости продолжаются в Каталонии, митингующие начали выстраивать баррикады на улицах Барселоны.

Массовые демонстрации продолжились в регионе 16 октября. Эпицентром акций протестов по-прежнему остается Барселона. По данным 20minutos, всего в протестах, прошедших в среду, приняли участие более 20 тысяч человек. Сообщается, что протестующие забрасывали полицейских "коктейлями Молотова" и кислотой, а также поджигали мусорные контейнеры и автомобили.

Кроме того, из пяти разных городов автономного сообщества в Барселону направляются колонны митингующих. Они должны прибыть в каталонскую столицу в пятницу – в день всеобщей забастовки. Противостояние продолжалось и ночью.

Массовые беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В результате беспорядков в понедельник, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. Во вторник вечером столкновения между радикалами и правоохранительными органами происходили в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. В каталонской столице протестующие строили баррикады на улицах и зажигали костры. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.

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