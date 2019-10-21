Тарасов о турецкой операции в Сирии: все пошло не по плану

Американский лидер Дональд Трамп склонен сохранить около 200 военнослужащих США на востоке Сирии. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что он планирует оставить их в регионе для борьбы с террористами "Исламского государства"*.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединенные Штаты перебрасывают около одной тысячи военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik объяснил, почему США могут оставить своих военнослужащих в Сирии именно вдоль границы с Ираком.

"Существующие в мировых СМИ утверждения, что американцы бросили курдов, - это глубокое заблуждение. Они проводят тактическую перегруппировку, выводя Эрдогана напрямую с курдами… Американцы выполнили главное – ввели курдов в большую политику… В этой перестановке сил мучительно сложно рождается курдский ребенок", - отмечает эксперт.

По его словам, сложилась сложная многоходовая комбинация, которая только раскручивается.

"У Эрдогана все идет не так, как он планировал, его все глубже втягивают в войну с Сирией, и сейчас стоит вопрос о том, как действовать дальше. Много загадочного в том, почему именно сейчас американцы решили объявить о выходе из Сирии, почему США разыграли карту Эрдогана, сообщив ему об этом и спровоцировав удар по курдам, почему накануне созыва в Женеве конституционной комиссии Анкара нанесла удар по этому форуму? Судя по всему, речь идет о появлении нового статуса сирийских курдов. Это может быть автономия, что может быть решено правительством Дамаска. Но появление автономии курдов в Сирии, которые действительно несли большой вклад в борьбе с ИГ, создает новую ситуацию в этом регионе. Эрдоган находится в изоляции – НАТО и западные партнеры его не поддерживают, арабский мир рассматривает вторжение на территорию Сирии как удар по арабскому государству. Теперь все будет зависеть от переговоров в Сочи - 22 октября должны состояться переговоры между президентами России и Турции. Если будут достигнуты принципиальные договоренности – это одно, если там произойдут разногласия, ситуация будет усугубляться", - считает Станислав Тарасов.

Трамп 7 октября заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Глава Пентагона Марк Эспер 13 октября заявил, что США выведут еще около тысячи военных из Сирии.

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. 17 октября США и Турция договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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