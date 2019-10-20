Из Сирии в Ирак: глава Пентагона рассказал о передислокации войск США

СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что примерно тысяча американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправится в западный Ирак.

Глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что военные США продолжат вести кампанию против террористической группировки "Исламское государство"*, чтобы "помочь защищать Ирак".

"Вывод войск США продолжается из северо-восточной Сирии в быстром темпе, мы говорим о неделях, а не днях… Текущий план действий состоит в том, чтобы передислоцировать эти силы в западный Ирак ", - сказал Эспер.

Операция "Источник мира"

Глава Пентагона также рассказал, что число военных, передислоцированных в Ирак, составит примерно одну тысячу человек. По мнению Эспера, перемирие на северо-востоке Сирии "в целом, судя по всему, соблюдается", и можно наблюдать "стабилизацию на линиях".

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

В четверг, 17 октября, США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.

* запрещенная в России террористическая организация.

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