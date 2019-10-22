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Мусса Экзеков
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Лучшее из прошлого: Мусса Экзеков рассказал о своей мечте

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Sputnik Абхазия

Председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков рассказал о своей главной мечте в студии радио Sputnik Абхазия.

Самая большая мечта, признался Муса Экзеков, в том, чтобы народ абаза был едиными в понимании, где находится счастье.  

"Я мечтаю, чтобы мы создали такую страну, в которой каждый человек несет в себе лучшее, что нам передали наши предки. Общество, где есть любовь и уважение к своему языку, культуре, традициям, общество, где абсолютная норма быть высокообразованным, культурным, сильным человеком - в таком обществе все будут чувствовать себя счастливыми. Самая большая мечта, чтобы мы как этнос народа абаза были едины в понимании, где находится наше счастье", - поделился председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков.

Экзеков уверен, что такое общество всегда будет счастливым. Он также отметил важность единства народов абаза, представители которых будут нести свою культуру и красоту, где бы он ни находился.

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