Такие обстоятельства: Экзеков о работе Всемирного абхазо-абазинского конгресса

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Первый культурно-спортивный фестиваль "Абаза", организованный Всемирным абхазо-абазинскими конгрессом, прошел в Абхазии с 16 по 18 октября.

Культурно-спортивный фестиваль "Абаза" имеет большое значение, как площадка, где народы абаза могли бы видеться и общаться, сказал в интервью радио Sputnik председатель Всемирного абхаза-абазинского конгресса Мусса Экзеков.

"Фестиваль будет ежегодным, мы учитываем желание жителей Карачаево-Черкессии, России и Абхазии. Мы будем изучать мнение населения Абхазии и учитывать, где бы они хотели видеть фестиваль в будущем. Нам не сложно организовывать их и в других районах Абхазии, главное, чтобы народу было удобно добираться", - отметил он.

Экзеков отметил, что Всемирный абхазо-абазинский конгресс продолжает активно реализовывать свои проекты и создает активы в населенных пунктах Абхазии, Карачаево-Черкессии, Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, офисы конгресса вскоре будут открыты в Иордании и Турции, то есть в местах компактного проживания народа абаза.

По словам председателя ВААК, одна из главных задач организации – работа с населением в местах их проживания.

"Мы изучаем ситуацию на местах, пишем программы развития и в реализацию их вовлекаем население. Тем самым народ становится ближе и получает удовольствие от реализуемых проектов, что их сближает. По сути, мы создаем гражданское общество, где люди больше уважают и доверяют друг другу", - добавил он.

Общественная организация Всемирный абхазо-абазинский Конгресс была сформирована в октябре 1992 года в разгар военных действий на территории Абхазии. 7-8 октября 1992 года в селе Лыхны прошел Первый съезд абхазо-абазинского народа.

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