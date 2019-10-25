13:45 25 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.86
  • EUR71.14
Поиск
© Foto / предоставлено Асидой Квициния

Квициния об экспорте цитрусовых из Абхазии: пик впереди

Радио
Получить короткую ссылку
9310
Sputnik Абхазия

В каком объеме цитрусовая продукция поступает из Абхазии в Россию, о чем говорят цифры, в эфире радио Sputnik рассказала начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета Абхазии Асида Квициния.

Традиционно основным товаром, экспортируемым из Абхазии в Россию, являются мандарины, сказала Квициния.  

"В Абхазии начался сбор урожая мандаринов, соответственно на сегодняшний день осуществляются и первые экспортные поставки в Россию. За сентябрь и октябрь этого года из республики экспортировано более трех тонн мандаринов, что в два раза меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Пик экспорта мандаринового сезона приходится на ноябрь и декабрь", - отметила начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета Абхазии.

По словам представителя таможенного комитета мандариновый сезон прошлого года был рекордным, тогда объем экспорта цитрусовых составил 30 тысяч тонн.

"Сегодня государственным таможенным комитетом прогнозируется объем экспорта мандаринов на 2019 год в размер 20 тысяч тонн. Средняя стоимость мандаринов на сегодняшний день - от 22 рублей до 25 рублей. Цена практически такая же, как и в прошлом году", - сказала Квициния.  

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Читайте также:

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Интронизация императора Японии Нарухито: самые яркие фото церемонии
Ты не спрячешься: Конор Макгрегор хочет реванша с Хабибом Нурмагомедовым
"Ты не спрячешься": Макгрегор ждет реванша с Нурмагомедовым
Четыре месяца выходных: производственный календарь Абхазии на 2020 год


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться