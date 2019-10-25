Квициния об экспорте цитрусовых из Абхазии: пик впереди

В каком объеме цитрусовая продукция поступает из Абхазии в Россию, о чем говорят цифры, в эфире радио Sputnik рассказала начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета Абхазии Асида Квициния.

Традиционно основным товаром, экспортируемым из Абхазии в Россию, являются мандарины, сказала Квициния.

"В Абхазии начался сбор урожая мандаринов, соответственно на сегодняшний день осуществляются и первые экспортные поставки в Россию. За сентябрь и октябрь этого года из республики экспортировано более трех тонн мандаринов, что в два раза меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Пик экспорта мандаринового сезона приходится на ноябрь и декабрь", - отметила начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета Абхазии.

По словам представителя таможенного комитета мандариновый сезон прошлого года был рекордным, тогда объем экспорта цитрусовых составил 30 тысяч тонн.

"Сегодня государственным таможенным комитетом прогнозируется объем экспорта мандаринов на 2019 год в размер 20 тысяч тонн. Средняя стоимость мандаринов на сегодняшний день - от 22 рублей до 25 рублей. Цена практически такая же, как и в прошлом году", - сказала Квициния.

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