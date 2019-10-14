Барциц о росте винных акцизов в России: не отразится на объеме экспорта вина из Абхазии

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в эфире радио Sputnik поделился своим мнением, как повышение с 1 января 2020 года винных акцизов в России отразится на экспорте вина из Абхазии.

На российское и импортное вино будет установлена единая акцизная ставка. Кроме того, будут введены акцизы на виноград. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.

"Думаю, не ошибусь, если скажу, что спрос на абхазскую винодельческую продукцию устойчивый, наша продукция, которая поставляется на российский рынок, котируется. Другое дело, что не удается увеличить количество этих импортеров, количество производителей. Есть немало небольших компаний, которые уже появились внутри Абхазии, которые иногда даже декларируют свою готовность выйти на международный рынок. В 2018 году на выставке "Золотая осень" помимо двух крупнейших наших флагманов по производству винной продукции ("Вина и воды Абхазии" и "Шато Абхаз" – ред.), мы представляли несколько абхазских компаний. Вот им, на мой взгляд, теперь будет несколько сложнее попасть на российский рынок, поскольку эти компании, которые пока еще не набрали серьезного финансового веса, серьезных производственных мощностей, в условиях повышения акцизных тарифов будут в режиме жесточайшей конкуренции", - отметил Олег Барциц.

По его мнению, поставщиками на внешний рынок останутся самые крупные заводы Абхазии, которые подтвердили свое качество, подтвердили объемы своей продукции.

"Не вижу предпосылок, чтобы серьезно сократились объемы поставок абхазского вина. Оно имеет своего покупателя, свой сегмент спроса. Если качество останется высоким, уверен, что абхазская продукция будет представлена также ярко и также весомо на российском рынке. Естественно, какие-то ценовые издержки последуют, но не думаю, что это будет иметь какие-то фатальные для нашей винодельческой отрасли последствия", сказал Барциц.

Ставки акцизов на вино повышаются, при этом они выравниваются для российской и зарубежной продукции. Акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за литр, в 2021 году - 32 рубля, в 2022 году - 33 рубля. Акцизы на игристые вина в 2020 году составит 40 рублей за литр, в 2021 году - 41 рубль, в 2022 году - 43 рубля.

Кроме того, вводятся акцизы на виноград и виноматериалы. На виноград ставка в 2020 году составит 30 рублей за тонну, в 2021 году - 31 рубль, в 2022 году - 32 рубля, а на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло - 31 рубль за литр, 32 рубля и 33 рубля.

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