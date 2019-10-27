Нужен метод: почему 80% детей в Абхазии не владеют родным языком

В интервью ведущей радио Sputnik Лиане Эбжноу директор благотворительного фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба Леван Микаа объяснил, почему в детских садах малыши не разговаривают на родном языке и рассказал о современной методике внедрения абхазского языка в детские сады и школы республики.

Sputnik.

— В чем заключается основная задача фонда развития абхазского языка?

— Основная задача нашего фонда заключается в том, чтобы создать методику по изучению абхазского языка. Прежде чем начать работу, мы создали группу, в которую вошли молодые языковеды во главе с ученым Вячеславом Чирикба.

— С чего началась работа фонда?

— В начале своей деятельности мы изучили все существующие институты в Абхазии и выяснилось, что отсутствует методика для тех, кто не знает абхазский язык. Есть какие-то отдельные учебники, но нет систематизации. Тогда мы решили заполнить именно эту область.

— Какие статистические данные вы получили в ходе исследований?

— Оказалось, что 80% абхазских детей не владеют свободно родным языком. И на выходе из абхазских детских садов они тоже не получают знания родного языка. Получался обратный эффект – если ребенка, не говорящего на абхазском, отправляли в абхазскую группу, вся группа начинала говорить на русском. Это не вина преподавателей, дело в отсутствии программы и методики по изучению языка.

— Из чего будет состоять методика по обучению абхазскому языку для детей дошкольного возраста?

— Мы разделили методику на три этапа – с 3 до 4 лет, с 5 до 6 и с 6 до 7 лет. Спустя полтора года работы, мы закончили первый этап. Процесс изучения абхазского языка для малышей проходит через игры, мультфильмы, песни, также в нашей группе находятся два поэта, которые составляют тексты. Конечно, для визуального восприятия должны быть и книги. Главная цель – научить ребенка родному языку. В основу были взяты и англоязычные методики.

— Будут ли созданы пособия для преподавателей?

— Да, сейчас мы выпускаем и пособия для преподавателей, в которых подробно описано все, вплоть до того, где они должны стоять во время занятий и каким голосом все рассказывать. Методика учит удерживать внимание ребенка и включать в процесс изучения языка.

Но на этом мы не останавливаемся. Мы хотим создать концепцию развития абхазского детского сада, в котором будет не только изучение языка, но и передовые технологии. В эту программу войдут робототехника, танцы, лепка, рисование и многое другое. Главное - все это будет на абхазском.

Также у нас планируется развитие внеклассной программы, в которой школьники могут принять участие после занятий. Она будет делиться на шесть уровней по два года, с каждым уровнем программа будет усложняться. К примеру, на последнем уровне дети старших классов будут работать с текстами и обсуждать политические, экономические темы, дискутировать.

— Как скоро вы планируете внедрить новую методику?

— С января мы будем готовы приступить к осуществлению проекта. Мы планируем обратиться в Министерство образования, чтобы нам выделили несколько экспериментальных групп в детских садах, и мы смогли показать на практике свою методологию. В группы мы будем набирать детей, не владеющих абхазским языком и желательно, чтобы их родители также им не владели.

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