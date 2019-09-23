23:10 23 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.95
  • EUR70.28
Поиск
Татьяна Соловьева
© Foto / из архива Татьяны Соловьевой

Соловьева о переиздании абхазских сказок в Москве: дети должны знать культуру соседей

Радио
Получить короткую ссылку
13120

Почему в издательстве "Детская литература" вновь решили воссоздать полный сборник абхазских сказок "Сын оленя", в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала руководитель этого проекта Татьяна Соловьева.

 

В этом году издательством "Детская литература" было принято решение возродить серию сказок народов СССР, в том числе сборник абхазских народных сказок "Сын оленя", рассказала Татьяна Соловьева.

"Эта книжка выходила у нас в 1959 году, и мы решили ее полностью реконструировать. Мы взяли именно издание 1959 года и полностью воссоздали все иллюстрации, сделали собрание тех же сказок. Мы старались максимально приблизиться к тому изданию, которое было выпущено в советское время. Сделали это мы для того, чтобы показать всю красоту и мудрость разных национальностей, которые живут в нашей большой стране, чтобы подчеркнуть дружбу наших народов, что нас много связывает - культура, история. Нам бы хотелось, чтобы современные дети могли все это узнать, полюбить. Нашей целью было подчеркнуть, что мы едины. Знать историю и традиции наших ближайших соседей – это замечательно, это раскрывает тонкости души. Поэтому нам очень важно, чтобы у детей сложилась полная картина и было желание посетить Абхазию, увидеть все вживую", - рассказала Соловьева.

Сборник народных абхазских сказок "Сын оленя" вышел тиражом три тысячи экземпляров и пользуется популярностью в крупных книжных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. Татьяна Соловьева выразила надежду, что в скором времени книга станет доступна и для юных читателей в Абхазии.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
С видом на горы: фестиваль воздушных шаров в Сочи
Туристы возвращаются в сирийскую Пальмиру
Отвоеванная и восстановленная Пальмира: как туристы возвращаются в древний город
Индекс iPhone: сколько дней нужно работать, чтобы позволить себе новинку
Соцсети
Sputnikabkhazia