Соловьева о переиздании абхазских сказок в Москве: дети должны знать культуру соседей

В этом году издательством "Детская литература" было принято решение возродить серию сказок народов СССР, в том числе сборник абхазских народных сказок "Сын оленя", рассказала Татьяна Соловьева.

"Эта книжка выходила у нас в 1959 году, и мы решили ее полностью реконструировать. Мы взяли именно издание 1959 года и полностью воссоздали все иллюстрации, сделали собрание тех же сказок. Мы старались максимально приблизиться к тому изданию, которое было выпущено в советское время. Сделали это мы для того, чтобы показать всю красоту и мудрость разных национальностей, которые живут в нашей большой стране, чтобы подчеркнуть дружбу наших народов, что нас много связывает - культура, история. Нам бы хотелось, чтобы современные дети могли все это узнать, полюбить. Нашей целью было подчеркнуть, что мы едины. Знать историю и традиции наших ближайших соседей – это замечательно, это раскрывает тонкости души. Поэтому нам очень важно, чтобы у детей сложилась полная картина и было желание посетить Абхазию, увидеть все вживую", - рассказала Соловьева.

Сборник народных абхазских сказок "Сын оленя" вышел тиражом три тысячи экземпляров и пользуется популярностью в крупных книжных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. Татьяна Соловьева выразила надежду, что в скором времени книга станет доступна и для юных читателей в Абхазии.

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