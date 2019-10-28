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Леван Микаа
© Sputnik / Илона Хварцкия

Микаа: в Абхазии нет методологии по изучению абхазского для тех, кто его не знает

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Sputnik Абхазия

Об исследованиях, которые были проведены Фондом развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба, и об их результатах в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор Леван Микаа.

Прежде чем начать работу, была создана группа, в которую вошли молодые языковеды, филологи, и возглавил ее известный ученый Вячеслав Чирикба, сказал Микаа в беседе на радио.

"В начале деятельности фонда молодые языковеды обошли все существующие институты в Абхазии, и выяснилось, что совершенно отсутствует методика для тех, кто не знает абхазский язык. Есть какие-то отдельные учебники, но нет систематизации. Было проведено еще одно исследование, где стало ясно, что 80% городских детей не владеют свободно абхазским языком. Дети, которые идут в абхазский сад, не учат абхазский язык. Эта не вина абхазских садов, воспитателей, эта вина отсутствия методологии, отсутствия программы по изучению языка. Тогда мы решили заполнить именно эту область", - сказал Микаа

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

День абхазского языка ежегодно отмечается в республике 27 октября. 

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