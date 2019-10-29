Журавлев о контроле США над нефтью в Сирии: редко интересуются правом, когда есть выгода

США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"Нефтяные месторождения по всему миру, и, в первую очередь, в Сирии, где у американцев рядом есть солдаты, – это сейчас важнейшая часть американской политики. Все возможности развития США (президент Дональд) Трамп поставил на нефтяную карту. Он сделал США крупнейшим экспортером нефти, и в этой ситуации он может продолжать эту политику только при условии, что он будет контролировать другие нефтяные запасы. Даже не для того, чтобы их использовать, а для того, чтобы не дать использовать их другим. Естественно, что в этой ситуации сирийская нефть и территория Сирии как страны, через которую проходит нефть из других стран, становится важнейшей целью американской политики. Взять под контроль и, таким образом, позволить продавать как можно больше американской нефти и как можно меньше любой другой", - сказал Дмитрий Журавлев.

При этом, по его словам, Вашингтон даже не задумывается над тем, что нарушает международное право.

"США находятся на Ближнем Востоке вообще вне всяких прав. Они так решили, что они изменят власть в Ираке, свергнут там правительство, вмешаются в ситуацию в Сирии. США крайне редко интересуются правом, когда есть выгода. Предполагается, что у Америки всегда есть право делать все то, что для нее выгодно", - заключил политолог в эфире радио Sputnik.

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