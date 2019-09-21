Ответ на "агрессию Ирана": США отправят на Ближний Восток дополнительные воиска

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию, передает РИА Новости.

Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает.

"Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне. США не стремятся к войне с Ираном, но имеют большое количество военных вариантов действий", - сказал Эспер.

"Нападение 14 сентября на нефтяные объекты Саудовской Аравии является резкой эскалацией иранской агрессии. Основываясь на детальных оценках, которые провели следователи из Саудовской Аравии, США и других стран, ясно, что использованное при нападении оружие было произведено в Иране и запущено было не из Йемена, как первоначально заявлялось. Все данные указывают на то, что Иран ответственен за эти атаки", - отметил глава военного ведомства США.

Кроме того американский министр обороны подчеркнул, что США отправят военный контингент на Ближний Восток в качестве ответа на "агрессию Ирана против Саудовской Аравии".

"Это лишь первый шаг, который мы предпринимаем, чтобы ответить на эти нападения на Саудовскую Аравию. Мы вполне уверенно себя чувствуем относительно занимаемых позиций", - сказал он.

По его словам, цель отправки контингента - "послать ясный сигнал, что США поддерживают партнеров в регионе", и поддержать "мировой порядок, основанный на соблюдении правил".

Он добавил, что сейчас Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы помочь Саудовской Аравии укрепить свою оборонную инфраструктуру. "Это делается, чтобы попытаться убедить иранцев вернуться на дипломатический путь", - заверил министр обороны.

Как уточнил председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, численность развертываемого контингента будет "умеренной".

"Это будет размещение в умеренном количестве. Больше деталей мы сообщим вам на следующей неделе... Будет верно сказать, что это не тысячи военнослужащих", - заявил Данфорд на пресс-конференции, отвечая на вопрос, сколько военнослужащих будет дополнительно отправлено на Ближний Восток.

Атака на нефтяные объекты

Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.

Несмотря на то что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран.

В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.

Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.

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