Эксперт: рубль показывает чудеса стабильности, несмотря на все внешние шоки

Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля. В эфире радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, за счет чего повышается стабильность российского рубля.

В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей, сообщает "Звезда" со ссылкой на немецкое издание Focus.

Как отмечает автор статьи, рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал в эфире радио Sputnik публикацию.

"Рубль в настоящий момент действительно является устойчивой валютой. Он показывает чудеса стабильности, несмотря на все внешние шоки. Дело в том, что в значительной степени те колебания, которые мы имели, были вызваны спекулятивным раскачиванием курса рубля по отношению к доллару. Но за последнее время стабильность рубля выросла за счет устойчивого внешнеторгового положения нашей страны, устойчивого притока валюты из развивающихся и развитых стран", – сказал Алексей Зубец.

При этом он подчеркнул стабильность нефти и устойчивость мирового рынка сырьевых товаров, которыми торгует Россия, а также отметил, что РФ обеспечивает инвесторам получение доходности.

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