Заседание Межправкомиссии Абхазии и России пройдет в Сухуме

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией состоится в Сухуме до конца 2019 года, сказал на брифинге премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

"Послезавтра приезжают представители Минкавказа России для согласования некоторых деталей программы. Они проведут у нас три дня. В принципе, у нас сверстана вся программа на 2020-2022 годы, есть виденье того, как завершить программу на 2017-2019 годы", - отметил Бганба.

Премьер-министр Абхазии выразил надежду на то, что новую программу социально-экономического развития республики на 2020-2022 примут до конца 2019 года. Примерная сумма программы составляет четыре с половиной миллиардов рублей.

В июне 2019 года Валерий Бганба заявил, что рабочая группа внесла некоторые изменения в программу социально-экономического развития Абхазии на 2017-2019 годы, и один из пунктов был связан с энергетической отраслью.

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.

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