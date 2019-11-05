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Боксер Адлейба: победа в WBO открывает все дороги

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Sputnik Абхазия

Абхазский боксер Игорь Адлейба в пресс-центре Sputnik рассказал о том, что значил для него поединок за титул чемпиона мира по версии WBO в Екатеринбурге.

Абхазский спортсмен Игорь Адлейба выиграл бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи, одолев Эдди Кольменареса из Венесуэлы на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге 2 ноября.

"К этому бою шел, наверное, всю жизнь. Я всегда мечтал стать чемпионом мира по одной из версий. В профессиональном боксе надо выигрывать все пояса, победа в WBO открывает все дороги, благодаря ей я смогу показать себя в других международных боях. Помимо этого пояса, есть еще три версии, мы можем объединить какие-то пояса, все зависит от того, как дальше буду боксировать", - сказал Адлейба в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Он отметил, что для начала ему надо защитить завоеванный титул чемпиона мира.

"После того как выиграешь титул чемпиона мира, надо его защитить. Первая защита произвольная. Есть определенный рейтинг спортсменов, ты выбираешь одного подходящего. Вторая защита обязательная, то есть у двух-трех боксеров идет конкуренция, и победитель должен стать обязательным претендентом на этот пояс. Если же я откажусь от этого пояса, его будут разыгрывать другие боксеры, но я, конечно же, не буду отказываться. Я буду защищать пояс, потому что слишком много вложил сил, чтобы его выиграть", - отметил Адлейба.

Игорь Адлейба – чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

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Теги:
бокс, Игорь Адлейба


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