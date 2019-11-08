Швыткин о выходе США из Договора об открытом небе: видимо, есть что скрывать

Выход США из Договора об открытом небе подрывает основы безопасности в мире, считает зампред комитета по обороне Госдумы РФ, депутат от Красноярского края Юрий Швыткин.

Правительство Германии рассматривает Договор об открытом небе, о возможности выхода из которого заявляли ранее в США, как одну из опор безопасности в Европе, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Тема Договора об открытом небе для нас очень важна, это одна из опорных колон архитектуры безопасности в Европе, важный элемент построения доверия между Европой, Россией и США", - сказал Бургер.

Шаги, предпринимаемые США сегодня, направлены на подрыв основ безопасности не только в Европе, но и в целом мире. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik зампред комитета по обороне Госдумы РФ Юрий Швыткин.

"В 1992 году данный договор был подписан. При этом подписи под данным договором поставили большинство стран Европы, а также США и Канада, которые предоставляют возможность совершать наблюдательные полеты на своей территории. В 2001 году Россия ратифицировала договор.

Конечно же, выход США в одностороннем порядке не позволяет совершать полеты на их территории, соответственно и США не будут совершать полеты над Россией", - сказал Швыткин.

Он отметил, что выход в одностороннем порядке США из договора по ДРСМД, то, что они ставят под сомнение пролонгацию договора СНВ-3, а также намереваются выйти из Договора об открытом небе - все эти действия деструктивны и направлены на эскалацию напряженности.

"США по-прежнему пытаются считать себя властелинами мира, пытаются навязать однополярный порядок, понятный только для них. Это вызывает недоумение, и, конечно же, мы осуждаем… если США хотят выйти из договора под предлогом нарушения Россией, хотя это, безусловно, не соответствует действительности, видимо, есть что скрывать им, если они боятся совершения полета над их территорией со стороны нашего государства", - отметил Швыткин.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

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