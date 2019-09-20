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Юрий Швыткин
© РИА Новости . Александр Паниотов

Швыткин: США пора прекратить считать Россию придатком прошлого

Радио
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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Пентагона о потере превосходства НАТО над Россией.

В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд. 

"На мой взгляд, у Америки и у НАТО болит голова не о том, о чем надо. Вместо того чтобы обеспечить глобальную безопасность в мире совместными усилиями, в частности, в борьбе с терроризмом, в борьбе с наркотрафиком, в борьбе с транснациональной организованной преступностью, здесь пытаются в очередной раз выставить внешним врагом нашу страну, что абсолютно не соответствует действительности. Конечно, Россия после 90-х годов в части оснащения Вооруженных сил современными видами вооружения сделала шаг вперед. Мы сегодня без оглядки отстаиваем национальные интересы нашей страны, признаком тому является борьба на дальних подступах терроризма в Сирийской Арабской Республике, противостояние возможным внешним вызовам в Арктике со стороны США и стран Запада. США пора прекратить нас считать придатками прошлого. Наше государство, наше Вооруженные силы в частности, мы все будем делать для укрепления обороноспособности нашей Родины. Но вместе с тем мы наращиваем не наступательный, а оборонный потенциал. Мы ни на кого не собираемся нападать", - сказал Швыткин в эфире радио Sputnik.   

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