Мастерство или ремесло? Маша Трауб о том, как пишутся книги

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Она написала первую повесть на спор с мужем, а потом выпустила ещё несколько десятков успешных произведений. Можно ли понять, какая книга станет бестселлером сейчас, а какая будет интересна читателю через полвека? Стоит ли угадывать запросы читателей и сколько раз нужно вычитать книгу перед публикацией, рассуждает писатель и журналист Маша Трауб.

Можно ли мстить людям на страницах произведений? Как на бытоописание шкафчиков "нанизывается" психология, и в них появляются "скелеты"? Приносит ли бумажная книга по-прежнему больше денег, и остается ли она индикатором качественного текста? Кто работает в команде с писателем? И писатель в этой команде — начальник или шестерёнка?

Рассказывает Маша Трауб, автор-номинант премии "Выбор читателей" портала LiveLib. В список номинантов премии традиционно попадают издания с самым высоким рейтингом по итогам года, а лучшую книгу года выбирает не экспертное жюри, а читатели. Присоединиться к голосованию можно с 6 ноября по 19 декабря на странице премии.

0:55 Как писатель может быть одновременно "плодовитым" и "качественным"

2:50 Откуда берутся её персонажи и мстит ли она людям на страницах своих произведений

4:00 Дебютная повесть "Собирайся, мы уезжаем" или "Раздевайся, мы приехали"

5:05 Психология и описание занавесок — что специально появляется в её книгах

6:40 "Каждый день иду киркой по чувствам": как пишутся книги

7:35 "Андрей гениален, а Маша популярная": про взаимоотношения с супругом

9:00 Остаётся ли бумажная книга индикатором качественного текста

11:20 Бумажные или электронные: какие книги приносят больший доход

11:50 Должен ли автор улавливать запрос аудитории

14:00 "Вася не читал Борхеса!": надо ли приучать детей к книгам

15:50 Можно ли предсказать, какая книга станет бестселлером

17:30 "Дорожная карта" писателя после выхода книги: от чего зависит успех или о чем говорить с читателями

21:00 Как относится к экранизациям своих произведений и почему не пишет сценарии к фильмам

25:50 Написала первую книгу на спор с мужем: как она стала писателем

27:10 Кто в команде писателя или сколько раз нужно вычитать книгу перед публикацией

28:10 Электронные и аудиокниги заменят бумажные?

30:00 "Бедабеда". О чем её последняя книга?

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