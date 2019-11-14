Чежия о сопернике за звание чемпиона мира: держит удар, но ничего сверхъестественного

Абхазский боксер рассказал Sputnik Абхазия о своем настрое на бой за звание чемпиона мира, который пройдет в северной столице России 14 ноября.

Батал Чежия сразится за звание лучшего боксера среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Соперником Батала Чежия станет боксер из Украины Джамал Усманов, который провел пять боев на профессиональном ринге и во всех одержал победу.

Абхазский боксер выступает в средней весовой категории до 76 килограммов, однако из-за того что Джамал Усманов отказался переходить в средний вес, Батал Чежия поднимется в полутяжелую весовую категорию в 79 килограммов.

"У него такой своеобразный стиль, он много входит в клинч, держит, но ничего сверхъестественного нет, ничего такого, с чем нельзя справиться, мы ко всему готовились, и думаю, что все должно быть хорошо", - подчеркнул абхазский спортсмен.

Чежия отметил, что подготовился к бою и находится в хорошей физической форме.

22-летний Батал Чежия на данный момент в мировом рейтинге на 154 позиции, а в России в своей весовой категории он восьмой.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бое.

Батал Чежия уже провел девять боев на профессиональном ринге. Во всех боях он одержал победу.

Международное боксерское шоу "Короли Нокаутов" пройдет на площадке отеля AZIMUT. Всего в вечере бокса запланировано 11 боев с участием российских и зарубежных спортсменов. Начало трансляции на телеканале "Матч! Боец" в 19:00.

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