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Джинджолия о благотворительном концерте ансамбля "Ерцаху": надеемся на очереди у кассы

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Sputnik Абхазия

Если с помощью благотворительного концерта ансамбля "Ерцаху" удастся собрать хотя бы часть средств на лечение подопечной "Ашана", будет уже хорошее подспорье, подчеркнула директор фонда Мактина Джинджолия на посвященной концерту пресс-конференции в Sputnik.

Благотворительный концерт ансамбля "Ерцаху" пройдет на сцене Абхазской государственной филармонии 15 ноября.

Средства, вырученные от благотворительного концерта, отправят на лечение семилетней подопечной фонда "Ашана" Сабины Пачулия, рассказала директор Культурно-благотворительного фонда Мактина Джинджолия на посвященной концерту пресс-конференции в Sputnik.

"Концерт пройдет по инициативе художественного руководителя ансамбля Вианора Логуа, за что мы ему очень благодарны. Все вырученные средства будет направлены на лечение подопечной нашего фонда Сабины Пачулия. У семилетней Сабины тяжелый диагноз, ей необходима дорогостоящая операция в Новосибирске, стоимость которой более 700 тысяч рублей. Мы знаем, что вся необходимая сумма во время концерта не соберется, но если соберется хотя бы часть от стоимости лечения, это будет уже очень хорошая поддержка. Цены на билеты мы сделали доступными – 200-300 рублей. Надеемся, что каждый, кто услышит о благотворительном концерте и о его цели, придет поддержать нас. Но пока что активность у зрителей небольшая, билеты продаются плохо. Но мы надеемся, что люди подтянутся, ближе к самому концерту будут уже очереди у кассы", - отметила Джинджолия.

В программе концерта ансамбля "Ерцаху" абхазские национальные танцы и танцы народов Кавказа. Начнется концерт в 18:00.

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