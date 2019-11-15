Чежия о бое за звание чемпиона мира по версии WBO: все, кроме судей, отдают мне победу

После пересмотра боя за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), боксер Батал Чежия уверен, что с небольшим преимуществом, но победа была за ним. Это мнение он озвучил в эфире радио Sputnik Абхазия.

Бой абхазского боксера Батала Чежия и украинского спортсмена Джамала Усманова за звание лучшего боксера среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) завершился ничьей.

Один из судей присудил победу Баталу, второй - его сопернику, а третий - ничью. Таким образом, пояс остался вакантным.

"Где-то я не доработал. Выложился, но бой не сложился, так как на это было много причин. Во-первых, я больше восьми месяцев не проводил бои и сразу провел десятираундовый бой. Это однозначно сказалось. Во-вторых, я перешел в полутяжелую весовую категорию, и мой соперник был значительно больше меня, это чувтсвовалось. Несмотря на это, я считаю, что не проиграл, а даже выиграл. Так думают и многие аналитики, которые подходили и говорили об этом. Я сам пересмотрел бой и считаю, что не очень сильно, но я был лучше и бой выиграл. Все, кроме судей данного боя, сказали, что я был лучше. Но судьи решили иначе, и оспаривать их решение нет никакого смысла", - сказал Чежия.

Соперником Батала Чежия был боксер из Украины Джамал Усманов, который до поединка с абхазским боксером провел пять боев на профессиональном ринге и во всех одержал победу. На счету Чежия было девять боев на профессиональном ринге, во всех встречах он также одержал победу. Однако данный бой стал для Чежия дебютом в полутяжелом весе. До этого он боксировал в более легкой весовой категории.

"Меня поставили перед фактом, так как в моем весе не было соперников, которые согласились бы прилететь в Россию и боксировать за этот титул. Мы с тренером просмотрели его бои (Усманова - прим.) и решили, что сможем выступить и в полутяжелом весе тоже", - сказал боксер.

Международное боксерское шоу "Короли Нокаутов" прошло в Санкт-Петербурге в четверг 14 ноября.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс".

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