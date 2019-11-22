Квициния о работе МЧС России на тушении пожара в Абхазии: спасибо за братское отношение

На пресс-конференции в МЧС Абхазии глава ведомства Лев Квициния отметил большую роль своих российских коллег при тушении пожара в лесах республики.

Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии и России провели в Сухуме совместную пресс-конференцию по итогам тушения пожара в лесах Абхазии.

"Ситуация была сложная, нужно было предпринимать оперативные меры, пройти определенные согласования. И все это быстро, оперативно было организовано. И таможенники и пограничники, и все те службы, которые должны были быть задействованы, проявили гуманизм. Оперативно и вовремя была представлена группировка, два воздушных судна, которые выполнили большую задачу на территории Абхазии. В результате сухой погоды в гористой местности возник пожар на площади где-то в 10 тысяч гектаров. Такого пожара никогда не было. Была определенная угроза и населению, и национальному парку", - отметил Квициния.

Глава МЧС Абхазии подчеркнул, как оперативно и слаженно сработали экипажи российских военных судов.

"Мне приходилось часто с ними находиться. Я видел, как синхронно они работают. На это было любо глядеть. Выражаю огромное спасибо за такое понимание, за такой подход, за такие чисто братские отношения. Настолько и искренне они вместе с нами переживали. Это дорогого стоит ", - сказал лев Квициния.

Все было организовано своевременно, все службы среагировали очень быстро", - отметил министр.

Квициния подчеркнул, что помощь сил МЧС России была безвозмездной.

Пожар в горах Абхазии начался 10 ноября, своими силами справиться с огнем не удавалось, необходима была поддержка спецавиации.

Россия отправила на тушение пожаров в республике вертолет Ми-8, водоизмещением 5 тонн и самолет-амфибию Бе-200, который может перевозить за один раз до 12 тонн воды.

Совместными усилиями российских и абхазских спасателей 21 ноября пожар был полностью ликвидирован.

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