Барциц об участии Абхазии в турфоруме SIFT: весной будет много работы

VI Международный туристский форум SIFT-2019 и IV Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов проходили с 20 по 22 ноября в Красной поляне в Сочи.

В рамках форума для его участников провели рекламно-информационный тур в Абхазию.

Как рассказал Астамур Барциц, на форуме была проведена плодотворная работа, провели много встреч с турагентами, туроператорами, которые непосредственно хотят работать с Республикой Абхазия.

"Они проявили интерес к республике, и руководитель нашей делегации пригласил их на рекламно-информационный тур. Он прошел на следующий день после открытия форума. К нам приехали турагенты, туроператоры, владельцы отелей и домов отдыха из Крыма и Карелии, Ростовской, Архангельской, Брянской областей. Они посетили объекты размещения, познакомились с нашей инфраструктурой, поднялись на озеро Рица, мы провели для них Абхазское застолье. По итогам гости выразили желание провести для своих турагентов и туроператоров рекламные туры по Абхазии, о чем мы и договорились. Я думаю, что весной у нас будет очень много работы, связанной с рекламными турами. Будем проводить для них туры в преддверие сезона", - отметил Барциц.

Международный туристский форум SIFT проводится с 2014 года. На форум приглашены представители правительства Российской Федерации, Центробанка, Совета Федерации и Государственной Думы. Участниками будут туроператоры, турагенты, эксперты и практикующие специалисты в области туриндустрии. Делегация из Абхазии принимает участие в нем с 2015 года.

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