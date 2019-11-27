Габния о работе ЦСИ при президенте Абхазии: исследовать ради исследования мало

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 ноября подписал указ о назначении Гиви Габния директором Центра стратегических исследований при президенте Абхазии.

"Руководитель государства ставит задачи конкретные. Думаю, что между Центром и президентом должно быть постоянное взаимодействие, которое должно быть формализовано. Это будет выглядеть так: через какое-то время Центр будет представлять план работы. Например, на год, на два, на три, на четыре. Думаю, будет большой план на ближайшие четыре года, в который войдут 8-10 различных направлений. Каждый год мы будем направления изучать, исследовать", - рассказал Габния.

Он отметил, что абхазское общество будет вовлечено в работу Центра стратегических исследований, любые инициативы будут рассматриваться совместно и разрабатываться.

"Изменения, которые планируются в ближайший год высшим руководством, мы будем сначала исследовать и привлекать к этому общественность. Потом это будет отражено, к примеру, в форме нормативных актов высших органов власти. Думаю, такая связка будет результативна. Просто исследовать ради исследования мало. Все-таки нам это нужно для того, чтобы внедрять в практику. Всегда стоит проблема, как на практике это будет выглядеть, почему не работает тот или иной закон или правовые механизмы.

Возглавлявший Центр стратегических исследований с 2006 года Олег Дамениа был отправлен в отставку президентом 12 ноября. Дамениа руководил организацией 13 лет, с момента основания ЦСИ.

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