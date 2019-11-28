Гарцкия о привлечении в Абхазию богатых туристов: деньги любят тишину

Пресс-конференция председателя Госкомитета по курортам и туризму Абхазии Автандила Гарцкия по итогам туристического сезона в республике прошла в Сухуме в среду 27 ноября.

По словам Гарцкия, нынешний курортный сезон в Абхазии выдался хорошим в количественном плане.

"В этом году, наверное, будем иметь цифры выше, чем в прошлом году, хотя и в прошлом году были хорошие показатели. Прежде всего на это влияют погодные факторы. Великолепным был и бархатный сезон", - сообщил Автандил Гарцкия.

Глава курортного ведомства выразил надежду на то, что и в следующем году туристический сезон в Абхазии будет хорошим.

"На туризм влияют многие факторы – и политические, и экономические. Если мы хотим, чтобы к нам ехали люди выше среднего достатка, то в стране не должно быть шумно. Потому что туризм – это бизнес, а деньги любят тишину", - подчеркнул Гарцкия.

Он также сообщил о том, что в Абхазии многое в турсфере меняется в лучшую сторону.

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